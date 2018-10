DEN HAAG - De Haagse oud-tennisster Marcella Mesker treedt af als bestuurslid van NOC*NSF. Ze maakte sinds november 2014 deel uit van het bestuur van de Nederlandse sportkoepel.

Mesker was in de jaren tachtig één van Nederlands bekendste tennissters. Haar hoogste positie op de wereldranglijst was 31ste. Ze won ondere andere het WTA-toernooi van Oklahoma. In 1987 maakte ze, tijdens haar actieve carrière, al haar debuut als tenniscommentator. Iets wat ze tot op de dag van vandaag doet.

Mesker wordt waarschijnlijk opgevolgd door de in Wassenaar geboren Irene Eijs. Roeister Eijs was bij de Olympische Spelen van 1996 winnares van het brons in de vrouwendubbeltwee. De 51-jarige Eijs was eerder onder meer vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond en voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF. Tijdens de najaarsvergadering op 19 november stemmen de leden over haar benoeming.

