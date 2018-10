Den Haag gaat opnieuw proberen Zuidwest te reanimeren

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en de woningbouwcorporaties gaan proberen de vernieuwing van Den Haag Zuidwest die door de vastgoedcrisis vrijwel compleet was gestagneerd, nieuw leven in te blazen. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling en wonen) heeft daarover met de corporaties afspraken gemaakt. Als eerste gaat Staedion aan de slag in het gebied De Gaarden, De Dreven en De Zichten. Dat schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

In het deel van Zuidwest dat nu het eerst aan de beurt is, worden woningen gesloopt. De bedoeling is dat hier weer honderd procent sociale woningen voor terugkomen. En dat er ook nog duurdere koopwoningen aan worden toegevoegd. Op dit moment worden daarvoor onder meer de financiële mogelijkheden verkend, aldus de wethouder. De bedoeling is dat midden 2019 meer duidelijkheid ontstaat over wat precies mogelijk is.

Den Haag Zuidwest is een gebied met ongeveer 70.000 inwoners. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw hebben gemeente en woningbouwcorporaties geprobeerd om het eenzijdig aanbod van woningen en 'een neerwaartse spiraal', zoals Revis het noemt, te keren. Woningen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook kwamen er een nieuw stadsdeelkantoor, bibliotheek, scholen, de Sportcampus Den Haag en werden er culturele voorzieningen gerealiseerd.



Economische crisis

Maar vanaf 2010 viel die vernieuwing bijna helemaal stil door de financiële en economische crisis, de problemen bij Vestia en nieuwe wetgeving, zoals de verhuurdersheffing. Grote investeringen bleven daardoor uit, hoewel de gemeente met de oprichting van de WOM Den Haag Zuidwest nog wel probeerde om de problemen bij Vestia op te vangen. Ondanks de ingrepen uit het verleden die wel zijn gelukt, gaat het in Zuidwest nog steeds niet goed. Er staan veel sociale woningen, er is veel werkeloosheid, er wonen veel mensen met uitkeringen, er is sprake van verloedering en jongeren doen het relatief slecht op school.

Vandaar dat Revis nu een nieuwe poging gaat doen om samen met de corporaties Zuidwest aan te pakken. Uit de brief die hij vandaag aan de gemeenteraad stuurde, blijkt dat alle partijen gaan proberen om de bestaande woningen te verbeteren of vernieuwen en er ook meer koophuizen te bouwen. Verder worden de oudere woningen van de corporaties verduurzaamd: ze moeten van het gas af.



Winkelcentrum opknappen

Daarnaast gaat de gemeente het winkelcentrum Leyweg herontwikkelen. Dit moet een, in de woorden van de wethouder, 'breed geschakeerd knooppunt van stedelijk voorzieningen met een regionale betekenis' worden. Bovendien wordt het groen opgeknapt en gaat de gemeente proberen het gebied veel beter bereikbaar te maken met openbaar vervoer, het liefst een light railverbinding.

De wethouder: 'Ik ben ervan overtuigd dat een samenhangende inzet op bovengenoemde elementen bij zal dragen aan de vernieuwing en vitaliteit van Den Haag Zuidwest. Het zorgt voor nieuwe kansen voor de huidige bewoners en het gebied wordt bovendien interessant gemaakt voor woningzoekenden, ondernemers en instellingen in Den Haag en omliggende gebieden.'