Hagenaar verdacht van liquidatie in Spijkenisse

DEN HAAG - Een 47-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van de moord op een zakenman uit België. De man zat al vast voor een andere zaak en is daarom in de gevangenis in Alphen aan den Rijn aangemerkt als verdachte.

Het slachtoffer, de 55-jarige Stefaan Bogaerts, werd in september vorig jaar doodgeschoten toen hij zijn auto parkeerde in Spijkenisse. Volgens de politie werd hij daar opgewacht en vrijwel meteen onder vuur genomen.

De liquidatie was in de buurt van een café, waar veel leden van motorclub Caloh Wagoh kwamen. De verdachte is hier lid van, zegt de politie. Caloh Wagoh behoort volgens het Openbaar Ministerie tot de zogenoemde outlaw motorcycle gangs, die geregeld in verband worden gebracht met criminele activiteiten.



Mogelijk conflict

De Belg Stefaan Bogaerts handelde in zeecontainers en had schulden. De politie denkt dat hij betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en in een conflict verzeild is geraakt. Vorige week werd de moord nog behandeld in Opsporing Verzocht. Dat leverde vier tips op.

