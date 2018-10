Veilig ouder worden: let vooral op je geld

SCHIPLUIDEN - Hoe blijf je zo lang mogelijk fit en gezond, heb je een traplift nodig in huis of hoe voorkom je dat de verkeerde mensen er met je geld vandoor gaan als je dement wordt? Het zijn een paar van de vele vragen die dinsdag werden beantwoord in Schipluiden. Daar was een informatiemiddag voor ouderen over 'veilig ouder worden'.

De aanwezigen beamen dat ze daarvoor komen. 'Ik wil het nu goed regelen, want straks weet ik het misschien niet meer. Maar ik moet wel weten wat ik moet doen', zegt een vrouw.

Een man in de zaal wil weten hoe het zit met de verkoop van een huis als er ruzie is in de familie. 'Dan zal u uiteindelijk waarschijnlijk naar de rechter moeten', is het antwoord.



Aanpassingen in huis

Maar geld is niet de enige kwestie. 'Je moet nu al nadenken over hoe je huis in de toekomst eruit moet zien', zegt ergotherapeut Wendy Dumay van Pieter van Foreest. ‘Heb je misschien een traplift nodig, of moeten de drempels eruit. De overheid verwacht dat je daar op tijd mee begint.'

Veel mensen hebben daar inderdaad vragen over, maar aanpassing van het huis is niet voor iedereen de oplossing. 'Ze moeten meer seniorenwoningen bouwen, dan laat ik een mooi huis achter voor jongeren', zegt een vrouw in de zaal.



700 nieuwe woningen

'Je ziet dat mensen steeds langer thuis willen wonen', zo reageert burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland. 'Maar we bouwen de komende vier jaar ook 700 nieuwe woningen, voor alle leeftijden, dus ook voor ouderen.'

Donderdag zijn er nog twee bijeenkomsten voor ouderen in Midden-Delfland, in Den Hoorn en Maasland.

LEES OOK: Ouder worden is hartstikke leuk, toch?