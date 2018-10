Deel dit artikel:













Freek Vonk redt babyneushoorn in Zuid-Afrika De babyneushoorn liep zonder moeder rond | Foto: Facebook Freek Vonk

DEN HAAG - Van het filmen van cheeta's naar het redden van een babyneushoorn. Het overkwam Freek Vonk tijdens de opnames van zijn nieuwe programma in Zuid-Afrika. De bioloog, die in Scheveningen woont, was aan het werk op de savanne toen de melding binnenkwam dat er een babyneushoorn gevangen moest worden. 'Met een noodvaart reden we erheen!'

De babyneushoorn van een jaar oud liep zonder moeder rond op de savanne. 'Ook al ziet ze er met haar 300 kilo uit alsof ze voor zichzelf kan zorgen, dit kan ze niet!' schrijft de bioloog op social media. Het dier moet nog steeds melk drinken bij haar moeder, maar die was spoorloos. 'Misschien gedood door leeuwen, of een olifant', aldus Vonk.

Neushoornweeshuis Het dier is daarom naar The Rhino Orphanage gebracht, een weeshuis voor neushoorns. Een bekende plek voor Freek Vonk: de bioloog en zijn team filmden daar al eens eerder. 'Ik weet dus dat ze in goede handen is en over een paar jaar, als ze groot en sterk is, gewoon weer terug komt hier bij Welgevonden Game Resort.' LEES OOK: Freek Vonk eindelijk terug in Scheveningen na haaienbeet