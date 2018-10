Doodgeschoten Zoetermeerder is zoon politieagent

ZOETERMEER - De 18-jarige man uit Zoetermeer die maandag overleed aan de gevolgen van een schotwond is de zoon van een politieagent. Dat melden verschillende bekenden van de man aan Omroep West. Het Openbaar Ministerie kon dit dinsdag niet bevestigen.

De Zoetermeerder, een scholier van het mboRijnland, werd maandagochtend vroeg gewond achtergelaten bij het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Korte tijd later overleed hij aan de gevolgen van een schotwond.

Even daarvoor had een agent geschoten op twee mensen in de Breestraat in Delft. De twee reden rond vijf uur op een scooter de Breestraat in om vervolgens iets dat, volgens de politie, lijkt op een vuurwapen te richten op coffeeshop The Game. Die was al twee keer eerder het doelwit van een aanslag.



Vijf knallen

Een agent die op dat moment in de Breestraat in een onherkenbare auto reed, besloot in te grijpen en loste verschillende schoten. Omwonenden hoorden tot wel vijf knallen. Toch wisten de twee te ontkomen op de scooter. Volgens het OM 'is het niet duidelijk of de verdachten hierbij geraakt zijn.' Zij onderzoeken of er een link is tussen het incident in Delft en de overleden man in Zoetermeer.

Een woordvoerder van de politie kan dinsdagavond geen commentaar geven. 'De woordvoering in deze zaak ligt bij het OM, omdat het in onderzoek is bij de Rijksrecherche.'