Waterleiding springt in appartementencomplex, woningen ontruimd De gesprongen waterleiding veroorzaakte problemen op de negende etage. (Foto: Twitter politie in Leiden Zuid)

VOORSCHOTEN - Verschillende woningen van een appartementencomplex aan de Rossinidreef in Voorschoten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ontruimd. Dit gebeurde nadat daar een waterleiding was gesprongen.

Het lek werd rond 2.30 uur ontdekt, op de negende etage. Daarop werden verschillende hulpdiensten gewaarschuwd. Volgens een politiewoordvoerder stond er 'veel water in meerdere woningen'. Volgens een bewoner zou het gaan om 'honderden liters water'.