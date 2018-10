Wassenaar blijkt walhalla voor natuur

WASSENAAR - De Hollandse Duinen bij Wassenaar zijn een waar natuurwalhalla. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl, een website waar mensen melding kunnen maken van dieren en planten die ze in het wild hebben gezien. In Wassenaar zijn dit jaar al 4890 verschillende soorten gesignaleerd. Dat maakt de Hollandse Duinen tot de natuurplek met de grootste biodiversiteit van Nederland.

Genietend kijkt boswachter Mark Kras woensdagochtend om zich heen. Zijn blik gaat over het Ganzenhoekbos, met de dennen en loofbomen. 'Rechts zie je de zeereep - met de zeeraket - waar het zand stuift', wijst hij. 'Een groot zandstuifgebied, waar het duinsysteem bepaalt wat er groeit en bloeit. Je vindt hier prachtige plantjes, zoals orchideeën en parnassia.'

De natuur in nationaal park Hollandse Duinen wordt dit hele jaar nauwgezet in kaart gebracht, in het kader van het 5000-soortenjaar. Dit is een initiatief van Staatsbosbeheer, Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. 'We willen zo laten zien hoe verschrikkelijk rijk dit nationaal park is', vertelt Kras. 'Van Hoek van Holland tot en met de grens met Noord-Holland.'



'Continu beweging in de duinen'

Om op zoek te gaan naar 5000 verschillende soorten flora en fauna, werd de hulp van vrijwilligers van Dunea, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap gevraagd. 'Die beheren zeg maar het nationaal park. En al die vrijwilligers zijn heel erg aan het zoeken gegaan.'

Kras wist dat het duinengebied heel rijk is aan soorten flora en fauna. 'Omdat we allerlei verschillende leefgebieden hebben. Je hebt hier hellingen, er is continu beweging in de duinen omdat het zand aan het bewegen is... Dat maakt dat er op de ene plek iets kan groeien en even later weer niet. Je krijgt daardoor heel veel verandering. En als je Wassenaar neemt: daar heb je de zee, het strand, duinen, bomen, de weilanden, de landgoederen... Een enorm spectrum aan verschillende leefgebieden. Dat maakt dat de soortenrijkdom enorm is. Als Staatsbosbeheer proberen we die rijkdom zoveel mogelijk te stimuleren. Dus we maken stukken duin kaal, zodat de duin door kan waaien.'



Bruine eikenpage

De 4890 gevonden soorten die tot nu toe gevonden zijn in dit gebied, maken Kras trots. 'Ik word altijd blij van onze vrijwilligers die met hun enthousiasme komen vertellen wat ze zijn tegengekomen. Of wat we op Waarneming.nl zien. We vonden bijvoorbeeld een bruine eikenpage. Die waren we 22 jaar niet in de duinen tegengekomen. Een prachtig vlindertje, echt waanzinnig mooi. Wisten dat deze plek heel erg geschikt zou kunnen zijn voor dit dier. Mijn collega Casper kwam hem tegen. En niet één, maar een groepje! We kunnen nu maatregelen treffen om te zorgen dat deze vlinder hier ook blijft.'