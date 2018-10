Deel dit artikel:













Bedrijf achter Westland Kros failliet verklaard De Westland Kros - Foto Omroep West

DEN HAAG - Het bedrijf achter het evenement Westland Kros is failliet verklaard. Dat blijkt woensdag uit een publicatie van de rechtbank. Het bedrijf, Experience Express Productions, kwam in augustus in de problemen omdat er veel minder bezoekers op het evenement afkwamen dan waarop was gerekend.

Ondanks publiekstrekkers zoals de Kromme Jongens meelal-musical, Nielson, Miss Montreal en hoofdact Kensington lukte het niet het evenement in Naaldwijk kostdekkend te organiseren. Er kwamen ruim 6.000 mensen op af. Hoeveel schuld het bedrijf achterlaat en wie daarvan de dupe zijn, is onduidelijk. De curator die het failissement afhandelt, kon daar woensdagochtend tegenover Omroep West nog niks over zeggen.

Wel of niet failliet? Over de faillissementaanvraag van het bedrijf was veel te doen. Daarbij ging van alles mis. Het bedrijf was zelf in augustus in de veronderstelling dat het failliet was verklaard, maar dat bleek niet zo te zijn. Maar dinsdag heeft de rechter dus alsnog het faillissement uitgesproken.