Onbekend wanneer onbewaakte spoorwegovergangen Zuid-Holland sluiten Archieffoto Omroep West

BODEGRAVEN - ProRail wil zo snel mogelijk alle onbewaakte spoorwegovergangen sluiten. 'We weten nog niet op welke termijn de overgangen in Zuid-Holland gaan sluiten', zegt woordvoerder van ProRail Coen van Kranenburg tegen Omroep West. 'Bij bepaalde plekken gaan we het gesprek nog aan.' Bodegraven (2x), Lisse en Hillegom zijn de enige plaatsen in Zuid-Holland waar nog onbewaakte spoorwegovergangen te vinden zijn.

Wat vaststaat is dat de overgang wordt geblokkeerd. ProRail gaat de bijna 120 onbewaakte overwegen in Nederland in sneltreinvaart afsluiten met betonblokken. De topman van het spoorwegbeheerbedrijf zegt in de Telegraaf dat ze het wachten op lokale besluitvorming beu te zijn. 'Volgende week beginnen we zelf met afzetten van wegen. Dat is de veiligste oplossing' , zegt de president-directeur in de krant. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Hillegom en Lisse konden nog geen reactie geven.

