Den Haag wil nog eens 500 mensen uit de bijstand

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat proberen nog eens 500 mensen extra uit de bijstand te helpen. Het gaat daarbij vooral om langdurig werklozen.

De gemeente heeft daarvoor een nieuwe organisatie opgezet: Taskforce +500, onder leiding van de voormalige wethouder van Sociale Zaken van Westland, Mohamed el Mokaddem.

De stad telt momenteel 26.000 mensen met een bijstandsuitkering, van wie er circa 20.000 langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten. De Taskforce +500 richt zich vooral op die laatste groep. Volgens programmadirecteur El Mokaddem wil hij eerst inzicht krijgen in wie dat precies zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om een baan te krijgen.



Werkoffensief

De Taskforce +500 is een gezamenlijk werkoffensief van de wethouders Rachid Guernaoui (Groep de Mos, Werkgelegenheid) en Bert van Alphen (GroenLinks, Sociale Zaken) en vloeit voort uit het coalitieakkoord. Het streven van de gemeente was al om jaarlijks 4000 mensen uit de bijstand te halen. De 500 komen hier nog eens bovenop.

‘Het is een grote ambitie die een flinke inzet vergt van de stad en regio om het waar te maken’, aldus El Mokaddem in een verklaring. Binnenkort begint een reeks van bijeenkomsten van de Taskforce +500 met werkgevers en kandidaten in Den Haag en regio Haaglanden. Daar wordt onderzocht wat zij werkgevers, hoe de gemeente ze beter kan helpen en wat voor tips en suggesties zij hebben.