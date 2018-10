Nadat rechter hem zijn huis uitzette: Elso Reedijk slaat de boel kort en klein

TER HEIJDE - Kapotgeslagen ruiten, een met water ondergelopen gang en omvergegooide meubels: de 51-jarige Elso Reedijk uit Ter Heijde heeft dinsdagavond zijn huis aan de Piet Heinstraat in Ter Heijde kort en klein geslagen. Eerder die dag had de rechter bepaald dat hij zijn huis in het Westlandse dorp uitmoest, nadat de politie in november ruim drie kilo henneptoppen in zijn huurhuis vond. Dinsdagavond werd hij opgepakt wegens vernieling, zegt een woordvoerder van de politie.

De 51-jarige Heijenaar is een bekende verschijning in het dorpje pal achter de duinen. In november doorzocht de politie zijn huis, omdat er een schietpartij zou zijn geweest. Achteraf blijkt daar geen sprake van te zijn geweest, maar de politie vond wel 3,6 kilo henneptoppen in zijn badkamer en onder de trap. 'Omdat ik niet te eten heb, probeer ik te overleven. Dat was het doel', verklaarde Reedijk dinsdag in de rechtbank. 'Lekker wat extra's in de maand december waar ik met mijn dochter van kon genieten.'

Voor woningcorporatie Arcade was de hennepvondst reden de huur op te zeggen. Reedijk voerde verschillende rechtszaken om in zijn huis te mogen blijven, maar zonder resultaat. Dinsdag bepaalde de rechter dat hij en zijn 18-jarige dochter de volgende dag om 13.00 uur het huis uitmoesten. Later die dag sloeg Reedijk de boel kort en klein.



Buren op de bres voor Reedijk

Hij liet eerder al weten 'ten einde raad te zijn' als hij zijn huis uit zou worden gezet. Voor Reedijk heeft zijn huurhuis aan de Piet Heinstraat grote emotionele waarde. Hij woont er ruim 25 jaar en twee van zijn kinderen zijn er overleden.

Andere bewoners van de Piet Heinstraat nemen het voor hem op. 'Hij is een goede man, hij heeft veel meegemaakt, een kind verloren. Hij doet niemand een vlieg kwaad', zeiden zijn buren eerder. Ook hielden buurtbewoners in december 2017 een handtekeningactie om Reedijk in zijn huis te laten blijven.



'We accepteren geen drugs'

Maar Arcade hield vast aan haar beleid van zero tolerance wanneer een huis als drugspand wordt bestempeld. Kort na de hennepvondst in november stuurde de woningbouwcorporatie een brief aan Reedijk.

'Daarin stond dat de huurovereenkomst zou worden beëindigd. We willen een duidelijk signaal afgeven aan alle huurders, we accepteren geen drugs in de huurwoningen. Dat leidt altijd tot vertrek uit de woning,' zegt de advocate van de woningcorporatie.

