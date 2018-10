Supermarkt Hoogvliet in Hazerswoude mag blijven

HAZERSWOUDE-DORP - De supermarkt van Hoogvliet in Hazerswoude-Rijndijk mag definitief aan de Willem Kloosstraat blijven. De Raad van State heeft in de laatste bezwaren van de Albert Heijn in het nabij gelegen Koudekerk aan den Rijn van tafel geveegd.

De Hoogvliet zat eerst op twee locaties aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk en groeide uit zijn jasje. De supermarkt stelde samen met de gemeente Alphen aan de Rijn vervolgens een verplaatsingsplan op. Hier kwam de huidige locatie aan de Willem Kloosstraat uit, waar een gloednieuwe supermarkt werd gebouwd.

De nieuw supermarkt zit nu vlakbij de Jumbo. Volgens de gemeente is daar veel meer parkeerruimte en zouden twee supermarkten bij elkaar meer klanten trekken. De Albert Heijn heeft daar geen profijt van en is daarom bang 'kind van de rekening' te worden. Daarnaast heeft Hoogvliet 1.200 vierkante meter winkeloppervlak wat volgens concurrent Albert Heijn veel te veel is.



Albert Heijn praat ook over verplaatsing en uitbreiding

De verplaatsing en uitbreiding van Hoogvliet levert volgens de Raad van State geen onacceptabele nadelen op voor het winkelaanbod en de leegstand in Hazerswoude en omgeving. De Raad sluit niet uit dat een grotere Hoogvliet gevolgen kan hebben voor het aantal klanten bij de concurrenten. Dat is volgens het hoogste rechtsorgaan geen reden om het bestemmingsplan van tafel te vegen. Verder past de verplaatsing van de Hoogvliet in het detailhandelsbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De uitspraak is een tegenvaller voor de Koudekerkse Albert Heijn-uitbater Arjan Konincks. Hij vreest dat zijn winkel moet sluiten als een groot deel van zijn klanten naar de Jumbo en Hoogvliet verkast. Overigens is ook Konincks in overleg met de gemeente over een eventuele verplaatsing en uitbreiding in Koudekerk aan den Rijn.

