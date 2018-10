Hagenaar toch vervolgd na dood tiener Orlando Boldewijn

DEN HAAG - Een 27-jarige man uit Den Haag wordt toch vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend gemaakt. De Hagenaar was al verdachte in de zaak en is eerder dit jaar aangehouden en na een paar dagen weer vrijgelaten.

De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij was voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ypenburg. Op 26 februari werd het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg.

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat de Hagenaar Orlando in de nacht van 17 op 18 februari in het water heeft zien liggen en hem daarin heeft laten liggen zonder hem hulp te bieden. Het OM gaat de man daarvoor vervolgen. Hij wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen.



Doodsoorzaak onbekend

De doodsoorzaak van Orlando is nog steeds niet bekend. Er kan niet worden vastgesteld dat de Rotterdamse tiener door geweld om het leven is gekomen. Uit onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van moord. Er wordt nog wel onderzoek gedaan om meer te weten te komen in hoeverre de verdachte Hagenaar schuld heeft aan het overlijden van Orlando.

Twee maanden na de vondst van het lichaam van Orlando werd de 27-jarige Hagenaar aangehouden. Na een paar dagen werd de man alweer vrijgelaten, omdat er niet genoeg redenen waren om hem nog langer vast te houden. Hij bleef wel verdachte in de zaak.



Reconstructie

De man zou de politie geholpen hebben met een reconstructie. Met zijn zelfgemaakte vissersboot voer hij samen met de politie naar het eiland waar het lichaam van Orlando in het water lag. De 27-jarige Hagenaar, die in de buurt woont, was ten tijde van de reconstructie officieel nog geen verdachte. Zijn vissersboot werd wel al onderzocht door de politie.

De man is voorlopig vrij, totdat het onderzoek in de zaak is afgerond. De nabestaanden van Orlando Boldewijn vinden het terecht dat de verdachte wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van Orlando, laten zijn via hun advocaat weten.