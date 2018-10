Deel dit artikel:













Celstraf voor Alphenaar die casinobezoeker beroofde

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een man uit Alphen aan den Rijn is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Sander B. beroofde een man uit Bilthoven van ruim 13.000 euro. Dat geld had de Bilthovenaar eerder die avond gewonnen in het casino.

De 30-jarige Alphenaar sloeg toe in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 april van dit jaar. Hij volgde zijn slachtoffer vanuit Holland Casino in Utrecht naar zijn huis in Bilthoven. Daar heeft hij zijn hem voor de deur op de grond geduwd. Sander B. ging er daarna met 13.080 euro aan bankbiljetten vandoor. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Maar die straf vond de rechtbank te laag. Die tilt er zwaar aan dat de Alphenaar het slachtoffer voor zijn eigen huis heeft beroofd. Dat zou een grote impact op hem hebben gehad.

Financiële problemen en gokverslaafd Sander B. heeft financiële problemen en is gokverslaafd. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij daar geen hulp voor heeft gezocht. Bovendien blijkt dat hij in februari ook al een casinobezoeker heeft opgewacht. Toen heeft hij zijn neiging tot een overval kunnen onderdrukken. Als de Alphenaar zijn straf heeft uitgezeten, moet hij zich van de rechter laten behandelen voor zijn verslaving.