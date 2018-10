Deel dit artikel:













Machine valt bovenop man bij bedrijf in Monster, traumaheli opgeroepen Het slachtoffer is verzorgd en naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Regio15)

MONSTER - Bij een bedrijfsongeluk aan de Havenstraat in Monster is woensdagmiddag een man gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerster is een machine bovenop het slachtoffer terechtgekomen. Het is niet duidelijk om wat voor machine het gaat.

De man is naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.