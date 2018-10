Wat doen die houten huisjes daar in dat weiland?

DEN HAAG - Het ziet er een beetje vreemd uit: een stuk weiland tussen de Brasserskade en de Rijswijkse Waterweg in Den Haag met daarop houten verandahuisjes. Ze zien er te klein uit om er permanent in te wonen. Maar waarvoor dienen ze dan? Hans Fakkel uit Nootdorp wil het graag weten. Hij vroeg het aan onze Rubriek Rake Vragen en wij zochten het voor hem uit.

Een korte speurtocht in de buurt leert ons dat de huisjes er zijn neergezet door Willy Dewus, de eigenaar van de nabijgelegen manege Ypenburghoeve. Dat mensen nieuwsgierig zijn naar wat er nu precies op het weiland komt, verbaast hem niets. Recreatiehuisjes, woningen voor asielzoekers. Alles heeft hij al voorbij horen komen.

Maar niets van dit alles: op het weiland komt volkstuincomplex Ypenburg, legt Dewus uit. ‘Het moet een volkstuinencomplex worden met een strakke en luxe uitstraling. Vandaar dat alle 36 huisjes die hier komen er hetzelfde uit gaan zien. Ik wil voorkomen dat iedereen maar wat op hun kavel zet. Dan staan er straks misschien bouwsels tussen die er niet uit zien.’



Luxe uitstraling

Maar waarom hebben de tuinhuisjes een veranda? Dewus: ‘De veranda geeft de tuinhuisjes een luxe kantje mee, anders is het alleen maar een opslaghuisje. Nu kun je er straks ook op de veranda genieten van de rust. Overigens is het niet zo dat je in de huisjes mag overnachten, al nodigt het huisje daar misschien wel voor uit.’

Behalve dat het de bedoeling is dat er in de moestuintjes biologisch verbouwd gaat worden, wil de eigenaar op het terrein ook een verkooppunt creëren waar de volkstuinhouders hun verbouwde producten eventueel kunnen verkopen.

De verwachting is dat volkstuinencomplex Ypenburg in maart volgend jaar opengaat.

