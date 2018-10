Amsterdammer (26) vast voor schieten Delft

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DEN HAAG - De politie heeft woensdag een 26-jarige Amsterdammer opgepakt voor een schietincident bij coffeeshops in Delft. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om het incident van zondag 16 september. Toen werd coffeeshop The Game aan de Breestraat beschoten.

Op zondag 16 september zijn er drie pogingen gedaan om te schieten op coffeeshops in de Peperstraat en in de Breestraat. Dat gebeurde om rond 06.00 uur 's ochtends bij The Game in de Breestraat en rond 07.15 uur bij The Future in de Peperstraat.

Omdat het wapen van de schutter weigerde, mislukte dat. Rond 08.30 uur werd een tweede poging gedaan en werd coffeeshop The Game meerdere malen beschoten.



Tips na Team West

Na aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht en Team West kwamen tien bruikbare tips binnen. De verdachte is aangehouden in Amsterdam. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Sinds april is het onrustig in Delft. De stad wordt geteiserd door een reeks geweldsincidenten. Zo was het afgelopen maandag nog raak. De politie heeft toen op iemand geschoten in de buurt van coffeeshop The Game. Het is niet bekend of de 26-jarige Amsterdammer daarbij betrokken was.

