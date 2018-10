Deel dit artikel:













Onderzoek in natuurgebied in vermissingszaak-Mona Baartmans De politie doet onderzoek in Oud-Beijerland. Foto: AS Media

DELFT - In de vermissingszaak van Mona Baartmans uit Delft is de politie woensdag bezig met een onderzoek in een natuurgebied in Oud-Beijerland. Er zijn onder meer een hond en een drone ingezet. De politie kan niet zeggen waar precies naar wordt gezocht.

De 79-jarige Mona Baartmans uit Delft wordt sinds zondag 23 september vermist. Ze werd voor het laatst gezien op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat in Delft, waar ze door haar oudste zoon werd afgezet. Die 60-jarige zoon zit inmiddels vast op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing. De politie houdt er rekening mee dat de Delftse vrouw niet meer leeft. Een misdrijf is één van de scenario’s waar onderzoek naar wordt gedaan.

