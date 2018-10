Voormalig fysiotherapeut veroordeeld voor misbruik cliënte

DEN HAAG - Voormalig fysiotherapeut Robert B. (29) uit Rotterdam is woensdag door de Haagse rechtbank veroordeeld wegens misbruik van een patiënte in Den Haag. Hij kreeg vijftien maanden cel opgelegd, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De toenmalig fysiotherapeut masseerde de cliënte op vrijdag 9 februari vorig jaar bij haar thuis, zoals hij zelf aan haar had voorgesteld. Tijdens die behandeling betastte hij haar borsten ontuchtig en ging hij met zijn vingers in de vagina van het slachtoffer, zo acht de rechtbank bewezen. De rechtbank kwalificeert dat als verkrachting. De verdachte zelf zag het allemaal anders. Hij beweerde slechts per ongeluk met zijn vingers te zijn 'uitgeschoten' tijdens het masseren.

De fysiotherapeut was er van op de hoogte dat de vrouw met psychische problemen kampte, zo stelt de rechtbank vast: 'De verdachte heeft zich niets aangetrokken van de kwetsbare en ongelijke positie waarin het slachtoffer zich bevond.'

Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een hogere straf: twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Maar de rechtbank hield in de strafmaat rekening met de gevolgen die het vergrijp voor de verdachte zelf had. Hij verloor zijn werk als fysiotherapeut en ook kreeg de gehuwde Rotterdammer problemen in de privésfeer.

