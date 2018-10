Deel dit artikel:













Spectaculaire training tegen terreur in Den Haag Speciale internationale interventie-eenheden geven een demonstratie in Den Haag. (Foto: ANP) Speciale internationale interventie-eenheden geven een demonstratie in Den Haag. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een gijzeling op een schip in de Oostzee, in een metro met vijfhonderd passagiers in Warschau en in een Slowaakse concertzaal. Het zijn enkele van de zeven scenario's waar speciale politie-eenheden uit heel Europa deze dagen in Den Haag op oefenen.

Het is tot nu toe de grootste oefening in zijn soort. De coördinatie ligt bij Europol in Den Haag. De Nederlandse Dienst Speciale Interventies (DSI) traint samen met Finse, Duitse, Deense en Zweedse collega's op het aanpakken van een gijzeling op een schip in de Oostzee. EU-lidstaten en bevriende landen als Noorwegen en Zwitserland hebben woensdag afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken met elkaar en met Europol. Op het hoofdkwartier van de Europese politieorganisatie werden daarvoor de handtekeningen gezet. De afspraken gaan onder meer over de inzet van speciale eenheden over de landsgrenzen. 'Terrorisme en georganiseerde misdaad kennen geen grenzen', zei Europol-chef Catherine de Bolle.