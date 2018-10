Zorgen om betaalbaarheid busvervoer tussen Alphen en Schiphol

ALPHEN AAN DEN RIJN - GroenLinks in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het busvervoer tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol. Volgens Statenlid Berend Potjer worden reizigers 'de bus uitgejaagd' doordat hun reiskosten meer dan verdubbelen.

Arriva introduceerde in 2016 het regio-abonnement. Dat is de opvolger van de reguliere Arriva-abonnementen, zoals Arriva Dal Vrij. Om iedereen te laten wennen aan dit nieuwe abonnement, kozen de vervoerder en de provincie Zuid-Holland voor een tweejarige overgangsregeling. Maar die regeling, voor bijvoorbeeld reizen in de daluren, loopt eind dit jaar af.

Busreizigers tussen Alphen en Schiphol op R-netlijn 470 betalen nu nog 62 euro in de maand voor dit traject. Na de overgangsregeling moeten ze daar maar liefst 158 euro per maand voor betalen. De reizigers kunnen wel voor die extra kosten ook van andere lijnen in de regio gebruikmaken. Maar op jaarbasis kost dit de reiziger zo'n 900 euro meer. Mensen die alleen van hun huis naar werk reizen, betalen daardoor fors meer.



Geen prijsschommelingen meer

Het regio-abonnement is bedacht door de provincie Zuid-Holland. Het idee is dat er met zo'n abonnement geen prijsschommelingen meer zouden plaatsvinden, zodra een ander vervoersbedrijf het vervoer regelt. De reiziger moet weten waar hij aan toe is en er moeten meer mensen met het openbaar vervoer reizen, zo is het streven van het provinciebestuur.

Wij krijgen steeds meer signalen dat busreizigers een auto of scooter kopen of op zoek gaan naar een andere baan Berend Potjer – Statenlid GroenLinks

GroenLinks-Statenlid Potjer ziet nu juist een heel andere ontwikkeling. 'Wij krijgen steeds meer signalen dat busreizigers een auto of scooter kopen of op zoek gaan naar een andere baan', zegt Potjer. Hij stelt dat door de verdubbeling van de reiskosten 'op deze manier de auto worden ingejaagd'. Potjer wil nu van het provinciebestuur weten: 'Wat doet het college om de zorgen van de betreffende reizigers weg te nemen en duidelijk te maken dat de tarieven niet zo sterk gaan stijgen?'



Petitie tegen de nieuwe tarieven

Reizigers tussen Alphen en Schiphol trekken al langer aan de bel. In 2017 startte Dirk Koeleman uit Ter Aar een petitie tegen de nieuwe tarieven. Bijna tweehonderd mensen zetten hun handtekening onder zijn protest.

In principe eindigt de verlengregeling eind 2018; vanaf dat moment zijn de oude Arriva-abonnementen niet meer geldig. Arriva is nog met de provincie Zuid-Holland in overleg om te bekijken onder welke voorwaarden de verlengregeling alsnog gecontinueerd kan worden.

