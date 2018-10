Nabestaanden Orlando: vervolging is niet meer dan terecht

DEN HAAG - De nabestaanden van Orlando Boldewijn zijn tevreden met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om een 27-jarige Hagenaar te vervolgen voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn (17). Dat laat Sebas Diekstra woensdag weten. De advocaat staat de nabestaanden van Orlando bij.

'Voor de nabestaanden is niet meer dan terecht dat de verdachte wordt vervolgd', zegt Diekstra. De Hagenaar werd op zondag 22 april aangehouden, maar stond na een paar dagen alweer op straat.

Nu wil het OM hem vervolgen omdat hij geen hulp zou hebben verleend toen Orlando in het water lag. 'Dat alleen al moet tot een vervolging leiden in deze zaak', vindt Diekstra.



Niet verlenen van hulp is strafbaar

Het niet verlenen van hulp is strafbaar, maar er staat een minder hoge straf op dan bijvoorbeeld doodslag, waarvoor het OM de Hagenaar in eerste instantie op de korrel had.

Dat de doodsoorzaak van Orlando niet vast is komen te staan, helpt de zaak van het OM daarbij ook niet. Nu is niet vast te stellen of de Rotterdamse tiener door geweld om het leven is gekomen. Ook voor de familie is dat heel onbevredigend, vindt Diekstra. 'Maar ja, daar moeten we het voor nu mee doen.'



Alles aan gedaan

De advocaat liet weten het gevoel te hebben dat het OM er 'alles aan gedaan heeft om bewijs en feiten op tafel te krijgen'. Toch hoopt de familie van Orlando tijdens de rechtszaak het hele verhaal te horen van de verdachte.