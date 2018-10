Deel dit artikel:













West Wekker: Coming Out Day en rechter beslist over vrijlaten moordverdachte Foto: Media TV

REGIO - Goedemorgen! Het is vandaag Coming Out Day. Gemeenten hijsen de regenboogvlag om homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te laten zien dat ze gerust uit de kast kunnen komen. En iets heel anders: de man die verdacht wordt van een moord in Bodegraven hoort van de rechter of hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Wat kun je vandaag verwachten:

Tijdens Coming Out Day wordt vandaag stilgestaan bij homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders die moeite hebben om uit de kast te komen. In het hele land worden daarom regenboogvlaggen gehesen. En in Leiden wordt een lunch georganiseerd waarbij iedereen welkom is.

De Poolse man die vastzit voor de moord op een andere man in een huis in Bodegraven, krijgt te horen of hij voorlopig wordt vrijgelaten. Grzegorzk K. vroeg vorige week om zijn proces in vrijheid af te wachten, maar de rechter gaf aan daar langer over te moeten nadenken. De verdachte ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord.

Studenten van de Haagse Hogeschool presenteren de uitkomsten van een onderzoek over hoe kleine ondernemers in winkelcentrum Mariahoeve in Den Haag het best het hoofd boven water kunnen houden. Dat is lastig in tijden dat grote winkeliers en webshops de dienst uitmaken. In samenwerking met twaalf winkeliers hebben de studenten gekeken hoe de winkels kunnen blijven voortbestaan.

Het weer: In vergelijking met woensdag wordt het iets bewolkter, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Ook zijn er zonnige perioden. Het wordt opnieuw 22 of 23 graden.



Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

Christine Teunissen wordt beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze wordt de tijdelijke vervanger van partijleider Marianne Thieme, die enkele maanden met ziekteverlof gaat. Gemeenteraadslid Robert Barker wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij in Den Haag.

Naast het centraal station van Den Haag wordt gestart met de aanleg van een schaatsbaan. Liefhebbers kunnen de schaatsen van 15 oktober tot en met 11 november onderbinden.

En vanavond wordt de 53ste Gouden Televizier-Ring uitgereikt. Het gala wordt gehouden in AFAS Live in Amsterdam en is vanaf 20.30 uur te zien op NPO 1.