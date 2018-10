Reconstructie moet meer duidelijkheid geven over moord op Haagse slager

DEN HAAG - Er komt een reconstructie van de moord op de Haagse slager Farid (43). Dat heeft de rechter woensdag besloten tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak. De slager werd op dinsdag 17 juli doodgestoken in de winkel waar hij werkte aan het Hobbemaplein, vlakbij de Haagse Markt. Izmarai M. (38), die ook in de slagerij werkte, zit vast voor de moord.

Slager Farid werd meerdere keren in zijn bovenlichaam gestoken in het keukentje van slagerij El Amal. Hij overleed achter de toonbank van de zaak. Die ochtend had verdachte Izmarai M. ruzie gehad met de eigenaar van de slagerij. M. was boos de winkel uitgelopen en kwam 's middags terug om zijn salaris op te halen.

Al snel liep het uit de hand in het kleine keukentje van de slagerij. Izmarai M. zegt dat hij werd aangevallen door zijn collega Farid en de eigenaar van de zaak. Hij gooide een schaal naar zijn twee belagers en pakte een mes. Toen stak hij Farid dood, verklaarde de Afghaan bij de politie.



'Geen andere keuze'

In de rechtszaal zegt M.: 'Ik had geen andere keuze, de eigenaar heeft dit zelf veroorzaakt.' Zijn advocaat vertelt dat de eigenaar van de slagerij de buitendeur op slot draaide toen de Afghaan 's middags terugkwam om zijn salaris op te halen. 'Dat is toch opmerkelijk', concludeert de advocaat.

Maar de eigenaar van de Haagse slagerij heeft een heel ander verhaal. Hij is als getuige gehoord en vertelde de politie dat M. zijn collega Farid aanviel. M. rende naar de keuken en kwam terug met een mes', zo luidt zijn verklaring.



'Niks op beeld'

De officier van justitie wil met een reconstructie de verklaringen van de verdachte en de eigenaar van de slagerij toetsen. 'De zaak is duidelijk. M. heeft Farid gestoken met een mes. Maar in het keukentje hangen geen camera's, we hebben niks op beeld. Wie stond waar, was het een aanval van M. of moest hij zich verdedigen?', vraagt de officier zich af. En had M. nog weg kunnen komen uit die keuken zonder te steken?'

De verdachte Afghaan wil meewerken aan een reconstructie. M. spreekt geen Nederlands, maar maakt gebruik van een tolk in de rechtszaal. Volgens het OM heeft de man twee identiteiten. 'De IND levert zijn strafblad nog aan vanuit het buitenland. Verder hebben we stapels documenten in het Duits, Nederlands en Italiaans allemaal op twee namen.'



Weduwe is hoogzwanger

De weduwe van slager Farid is niet bij de rechtszaak; ze heeft een goede vriendin gestuurd. Die vertelt dat het niet goed gaat met de hoogzwangere vrouw. 'Ze mist haar man verschrikkelijk, ze heeft twee kleine kinderen en is over twee maanden uitgerekend. Ze is heel verdrietig, haar levensvreugde is weg. Ze trekt het niet om hierheen te komen.'

De reconstructie van de zaak is waarschijnlijk over drie maanden. Dan is er ook weer een zitting. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.

