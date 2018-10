Basketbal: ZZ Leiden verzekert zich van deelname aan Europa Cup

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben zich verzekerd van deelname aan de FIBA Europe Cup. Ze waren woensdagavond in de Vijf Meihal met 68-57 te sterk voor de Oostenrijkse kampioen ece Bulls Kapfenberg. Komende woensdag beginnen de Leidenaars in Turkije al aan het hoofdtoernooi.

Hun riante uitgangspositie, een week eerder verkregen door het onderlinge uitduel in winst om te zetten (62-79), kwam geen moment in gevaar tijdens de return op Leidse bodem. Bij rust was de stand al 34-31 in het voordeel van ZZ Leiden.

