Soldaat van Oranje-producent Fred Boot geridderd

KATWIJK - Precies acht jaar na de eerste try-out van hitmusical Soldaat van Oranje is producent Fred Boot benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk reikte de koninklijke onderscheiding woensdagmiddag uit aan de theatermaker na de jubileumvoorstelling.

Boot begon in 2003 met het ontwikkelen van de voorstelling Soldaat van Oranje, die vertelt over het leven van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema. De musical is inmiddels de meest succesvolle Nederlandse theaterproductie ooit. De voorstelling werd al ruim 2500 keer opgevoerd in TheaterHangaar en gezien door meer dan 2,7 miljoen mensen.

LEES OOK: