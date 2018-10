Deel dit artikel:













Veel animo voor informatieavond Rijnlandroute In het informatiecentrum Rijnlandroute is ook een maquette van de tunnelboor te zien | Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Grote belangstelling woensdagavond tijdens de eerste informatieavond over de bijna 2,5 kilometer lange tunnel van de Rijnlandroute door Voorschoten. Want voor veel inwoners is nog steeds onduidelijk waar de tunnel komt te liggen.

Maar eenmaal in het informatiecentrum van de Rijnlandroute aangekomen is er geen ontkomen meer aan hoe de Rijnlandroute komt te liggen. Op de grond is een gigantisch grote illustratie waar de tunnel komt te lopen te zien. En ook op andere manieren wordt duidelijk gemaakt waar de Rijnlandroute komt te liggen. De kaart is overigens zo gedetailleerd dat inwoners van Voorschoten en omstreken hun eigen huis kunnen terugvinden.

'Verwacht er veel van' Ook aanwezig is een maquette van de honderd meter lange en elf meter brede tunnelboor. Volgens Arjen van der Put van de provincie Zuid-Holland is het een gloednieuwe die momenteel in elkaar wordt gezet. 'Het laatste ontwerp, de laatste technieken. Ik verwacht er veel van.' Als alles volgens planning verloopt dan gaat de boor juni 2019 de grond in. Het duurt een jaar om de bijna 2,5 kilometer lange tunnel te boren. De Rijnlandroute zelf moet eind 2022 worden opgeleverd. LEES OOK: Rijnlandroute nu ook te zien voor publiek met informatiecentrum en open dag

