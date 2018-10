Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeldzame kiwi geboren in Avifauna: 'Het dier is kerngezond' Een kiwi. (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vogelpark Avifauna heeft een primeur: er is een kiwi geboren. Het is de eerste keer dat in Nederland een exemplaar van de zeldzame en bedreigde loopvogel is geboren en de eerste dit jaar binnen een wereldwijd fokprogramma waaraan zestien dierentuinen meedoen.

Het diertje werd op 18 september na tachtig dagen broedtijd geboren. Avifauna maakt de geboorte nu bekend, nu het vogeltje de eerste cruciale weken heeft overleefd. 'Er kan veel misgaan in die eerste periode, maar het dier is kerngezond', aldus Avifauna. Kiwi's zijn de kleinste loopvogels. Ze komen oorspronkelijk alleen maar voor in Nieuw-Zeeland. In Avifauna zijn nu vier kiwi’s, de ouders van het jong dat nu is geboren, dat jong en nog een exemplaar.

Maori-naam Donderdag krijgt de kiwibaby zijn naam. Daarvoor komt de ambassadeur van Nieuw-Zeeland naar het park. Binnen het fokprogramma krijgen de vogels een Maori-naam, naar de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De vogels zijn eivormig, harig en bruin en dat heeft ervoor gezorgd dat het fruit vernoemd werd naar deze bijzondere vogel. Vanaf zaterdag kunnen bezoekers van het park dagelijks om 14.00 uur het wegen en meten van de vogel bekijken.