Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Enkele tientallen' geradicaliseerde moslims gevolgd in Den Haag De politie houdt landelijk zeker 160 geradicaliseerde moslims in de gaten. | Foto: ANP

DEN HAAG - Gemeenten, politie en veiligheidsdiensten volgen in Den Haag 'enkele tientallen' geradicaliseerde moslims. Het is voor het eerst dat in kaart is gebracht hoeveel geradicaliseerde moslims vallen onder de zogeheten Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme (PGA).

Ook andere grote steden - Amsterdam (59), Rotterdam (38), Arnhem (20) - houden met dat programma geredicaliseerde moslims in de gaten. In totaal gaat het in Nederland om zeker 160 personen, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant onder 25 gemeenten die sinds 2015 jaarlijks zes miljoen euro krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor deze persoonsgerichte aanpak. Acht gemeenten krijgen de grootste portie van dat PGA-geld toebedeeld. Daaronder zijn ook Den Haag, Delft, Zoetermeer en Gouda. Die gelden over het algemeen als gemeenten waar de meeste Syriëgangers en -terugkeerders vandaan komen.

'Enkele tientallen' Het aantal personen dat de diverse instanties volgen ligt in de praktijk waarschijnlijk nog hoger, aangezien slechts negen van de 25 gemeenten bereid waren getallen te openbaren. De gemeente Den Haag wilde ook geen exacte cijfers noemen en hield het bij 'enkele tientallen' geradicaliseerde moslims die vallen onder de PGA. De Haagse aanpak van deradicalisering van islamitische jongeren oogst wereldwijd positieve reacties. Zo roemde secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN) de aanpak van de gemeente Den Haag tijdens zijn bezoek aan de stad vorig jaar. LEES OOK: 'De kern is: heel veel vragen stellen', Samira schijft handboek tegen radicalisering