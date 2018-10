'Nooit gedacht dat dit iets waard kon zijn', Haags schilderij blijkt duizenden euro's waard

DEN HAAG - Ed en Jacqueline uit Den Haag werden woensdagavond verrast door taxateur Chris Vellinga. Ze hadden in het TV West-programma 'Verborgen Thuisschatten' een schilderij laten zien en waren benieuwd naar de waarde. Het blijkt een stuk te zijn van Alma Tadema en zou zo'n 15.000 euro waard zijn.

'Het is een schilderij van een sereen vrouwenhoofd', vertelt Jacqueline. Bij Ed en Jacqueline thuis hing het doek in een zijkamer, tussen foto’s van de kleinkinderen en poezen. 'We hebben nooit gedacht dat dit iets waard kon zijn', lacht Jacqueline.

De taxateur heeft het schilderij meegenomen. 'De kinderen hadden geen belangstelling', legt Jacqueline uit. 'En het is een te uniek schilderij om hier te laten hangen. Misschien is er een liefhebber die het wil hebben.'



Luxe cruise

Het doek kwam bij Ed en Jacqueline terecht via een ouder echtpaar waar Ed jarenlang voor zorgde. 'HIj heeft jarenlang dagelijks dingen voor hen gedaan. Daar ontstond vriendschap uit', legt Jacqueline uit. Als dank kreeg Ed het schilderij, dat bij het echtpaar in de woonkamer hing.

Als het stuk verkocht wordt, hopen Ed en Jacqueline van de opbrengst op vakantie te kunnen gaan. 'Veel wensen hebben we niet, we zijn al op leeftijd. Maar we zouden graag een luxe cruise maken, wat normaal niet zou kunnen.'

