Coming Out Day: openbare gebouwen in regenboogkleuren gehuld Het provinciehuis in regenboogkleuren. (Foto: Robert John Henderson)

REGIO - Vandaag mag de regenboogvlag uit: het is namelijk Coming Out Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de positie van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Daarom is het provinciehuis van Zuid-Holland vandaag gehuld in de regenboogkleuren, het internationale symbool voor homo-acceptatie.

Ook op het stadhuis van Leiden gaat de vlag uit. 'Homo is helaas nog altijd een veelgebruikt scheldwoord, in de klas en op het voetbalveld bijvoorbeeld', zegt Debbie Helaha van het COC Leiden. 'Nog niet overal hebben homo's gelijke rechten. Het is nog steeds nodig om hier aandacht voor te vragen.' Dat is nog altijd nodig, blijkt ook uit een recent incident. Helaha: 'Een van onze leden werd uitgescholden en van de fiets getrapt. Onder de oppervlakte wordt homoseksualiteit dus nog niet altijd getolereerd.' Ook op andere plaasten in onze regio, zoals Zoetermeer en Gouda, wordt aandacht besteed aan Coming Out Day.