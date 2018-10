Ambulancepersoneel kondigt hardere acties aan in Leiden en Rotterdam

LEIDEN - Ambulancemedewerkers gaan hardere acties voeren. Na drie weken van stiptheidsacties voor meer loon en een vermindering van de werkdruk komen er vanaf volgende week dinsdag werkonderbrekingen, onder meer in Leiden. Dat maakte vakbond FNV woensdagochtend bekend.

Gepland ziekenvervoer komt door deze acties te vervallen. Volgens de vakbond reageren ambulancemedewerkers tijdens de acties alleen op spoedoproepen. De werkonderbrekingen worden in estafettevorm georganiseerd. De aftrap is dinsdag in Rotterdam. Daar wordt het werk tussen 10.00 en 13.00 uur neergelegd en verzamelen de ambulancemedewerkers zich bij de Markthal. Daar gaan ze flyeren en in gesprek met het publiek.

Op woensdag doet het ambulancepersoneel in Leiden dit tussen 11.00 en 13.00 uur op het Stationsplein. Tijdens deze werkonderbrekingen blijft het personeel wel paraat voor spoedgevallen. 'Onverantwoord van werkgevers dat het zo ver heeft moeten komen', meent Fred Seifert, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn.