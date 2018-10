De weg naar de WTA-finale: Hoe plaatst Kiki Bertens zich voor Singapore?

WATERINGEN - Kiki Bertens is in een nek-aan-nekrace verwikkeld met de Tsjechische Karolína Plíšková voor het laatste ticket voor de WTA-finales in Singapore. De komende twee weken wordt duidelijk of de Wateringse tennisster mee gaat doen aan het sportief en lucratief hoog aangeschreven toernooi. Volgende week spelen de concurrenten allebei het toernooi van Moskou. Volgens tenniscommentator Marcella Mesker zou het ideaal zijn als ze elkaar daar treffen: 'Dat zou op papier het mooist zijn en misschien wel het eerlijkst.'

Waarom zijn de WTA-finals zo belangrijk voor Bertens? Mesker vat het kort en bondig samen: 'Het is het vijfde toernooi van het jaar, na de vier grand slams. De acht beste spelers van 2018 spelen daar. Als je in Singapore meedoet betekent het dat je heel erg goed bent. Er staat daar status en prestige op het spel.'

'Eigenlijk moet ze deze week haar slag slaan', vervolgt Mesker. 'Ze doet mee aan het tennistoernooi van Linz (Oostenrijk), wat minder sterk bezet is dan de toernooien van Tianjin (China) en Hong Kong waar haar concurrenten spelen. Ze is als tweede geplaatst achter Julia Görges en komt dus niet meteen sterke tegenstanders tegen, terwijl Plíšková die in de kwartfinale al kan tegenkomen.'



Tennistoernooi Linz ondanks negatieve ervaring

Bij alledrie de toernooien is hetzelfde aantal punten te halen. De finalist krijgt bijvoorbeeld 280 punten, de verliezend finalist 180 en als je bijvoorbeeld in de kwarfinale wordt uitgeschakeld dan krijg je zestig punten. Het verschil tussen Plíšková en Bertens is tien punten in het voordeel van de Tsjechische.

De Wateringse tennistopper verloor ondanks de magere bezetting de afgelopen vier jaar in de eerste ronde in Linz. Aan die negatieve reeks kwam woensdag een einde toen ze de Oostenrijkse Barbara Haas versloeg. Waarom koos ze ondanks haar eerdere negatieve ervaringen in Linz toch voor dat toernooi?



Dichterbij familie

Mesker legt uit: 'Ze heeft de afgelopen weken in Azië getennist. Volgens mij heeft ze voor dit toernooi gekozen omdat het dichter bij huis is, zodat ze haar familie makkelijker kan zien. Daarnaast heeft ze een andere mindset en is ze mentaal sterker dan een jaar geleden. Er staat een andere Kiki Bertens op de baan.'

Concurrrent Plíšková kent volgens Mesker geen topseizoen. 'De afgelopen weken speelt ze niet geweldig. In haar hele carrieré is ze verder dan Bertens, maar op dit moment is Kiki een beetje beter. Bertens versloeg haar dit jaar ook in een onderling duel.'



Virtueel geplaatst

Naast Plíšková is Aryna Sabalenka ook een speelster om rekening mee te houden. De Wit-Russische staat een plekje achter Bertens. Daarom heeft Mesker een simpel advies voor de Wateringse: 'Het klinkt heel simpel. Ze moet de komende twee weken gewoon goed spelen. Haar hoofd koel houden. Ze staat nu in de top tien en dat brengt druk met zich mee. Daar is Bertens vatbaar voor. Ze moet zichzelf zijn en lekker tennissen.'

Er is voor Bertens nog een andere manier om zich te plaatsen voor de WTA-finals. De nummer één van de wereld: de Roemeense Simona Halep kampt met een hernia. Haar deelname aan het prestigeuze toernooi is daardoor onzeker. 'Als Halep niet meedoet, dan is Bertens virtueel geplaatst', zegt Mesker. 'Maar ze heeft zich nog niet afgemeld en ik verwacht dat ze dat pas op het laatste moment doet. Dus daar moet ze zich niet op richten.'



Mesker legt functie NOC*NSF neer

Mesker was begin deze week ook zelf in het nieuws. De oud-proftennisster stopt met haar bestuursfunctie bij NOC*NSF. 'Ik heb me vier jaar ingezet', zegt de Haagse. 'Een termijn van nog een keer vier jaar was te lang voor mij. Ik doe ook nog tenniscommentaar bij de NOS en Fox Sports.'

Haar tijd bij de nationale sportkoepel beschrijft ze als 'hartstikke mooi'. 'Ik vind het altijd mooi om me in te zetten voor de sport', zegt ze vervolgens. 'Dat blijf ik doen. Ik zit in de Haagse sportadviesraad en ben bij de Mets Tennisbanen betrokken en doe dingen bij hockeyclub Klein Zwitserland. Ik zoek het iets dichter bij huis. Al sluit ik niet uit om misschien ooit in een commissie voor NOC*NSF te gaan zitten.'

