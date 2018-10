Armeens gezin nog steeds in Katwijkse kerk

KATWIJK - De opvang van een Armeens gezin in een kerk in Katwijk duurt langer dan gepland. Het 'kerkasiel', dat een week zou duren, is verlengd. De familie Tamrazyan, met de kinderen Hayarpi (21), Warduhi (19) en Seyran (14) probeert uitzetting naar Armenië te voorkomen.

De zaak van de familie kreeg eind september landelijk aandacht na demonstraties van verschillende hulporganisaties. Ingegeven door het verhaal van de eveneens Armeense kinderen Lili en Howick is de hoop dat ook dit gezin onder een uitzetting kan uitkomen. Lili en Howick mochten na langdurig protest en verschillende keren onderduiken uiteindelijk in Nederland blijven.

De famillie Tamrazyan is negen jaar in Nederland. De oudste dochter Hayarpi studeert Econometrie aan de Universiteit van Tilburg. De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Katwijk bood het gezin een laatste strohalm omdat uitzetting dreigde. Het gezin is lid van deze kerk. Voorganger Folkert Rinkema noemde het tijdelijk asiel eerder een vorm van naastenliefde. 'Het gezin blijft een week in de kerk om tot rust te komen', aldus Rinkema twee weken geleden.



Blijven ze, of blijven ze niet?

Tot nu toe heeft dat tijdelijk asiel niet tot een oplossing geleid, blijkt uit een interview van het ANP met dochter Hayarpi. Kennelijk worstelt het gezin nog steeds met de gedachte dat het op elk moment kan worden uitgezet. 'Dat je elk moment bang bent dat een busje kan komen en dat je alles kwijtraakt wat je nu hebt. Je vrienden, je studie, al die lieve mensen die om je heen staan. Je land eigenlijk kwijtraken, dat is het gewoon', aldus Hayarpi.

Het is voor het eerst in tientallen jaren dat onze regio te maken heeft gekregen met kerkasiel. Het is een manier waarmee geloofsgemeenschappen een bemiddelende rol kunnen spelen rond uitgeprocedeerde asielzoekers. Of de bemiddelingspoging in Katwijk zijn vruchten gaat afwerpen is onduidelijk. Alle betrokken instanties houden hun kaken stijf op elkaar sinds het gezin in de kerk zit.



