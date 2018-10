Deel dit artikel:













Eenzame ouderen moedigen ADO Den Haag dit seizoen aan vanuit skybox Jeroen Workum (links) en Mattijs Manders (rechts) ondertekenen de overeenkomt. Foto: ADO Den Haag

DEN HAAG - Een skybox in het stadion van ADO Den Haag is de rest van dit voetbalseizoen de vaste stek voor eenzame ouderen. Woensdag tekende stichting 'Met Senioren naar ADO' een overeenkomst met ADO Den Haag over het gebruik van de skybox.

De samenwerking betekent dat dit seizoen driehonderd tot vierhonderd eenzame ouderen een wedstrijd van ADO kunnen bezoeken. Het gaat om ouderen voor wie het fysiek lastig is om op de reguliere tribune plaats te nemen of naar het stadion te komen. Sinds eind vorig jaar loopt er al een proef om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan door gezamenlijk naar voetbalwedstrijden in het Cars Jeans Stadion te gaan.

Vak D De man achter 'Met Senioren naar ADO' is Jeroen Workum. Hij begon in maart 2017 met één eenzame oudere per thuiswedstrijd mee te nemen naar Vak D. In de loop van het jaar groeide dit idee steeds verder uit en kreeg de stichting als proef de beschikking over een leegstaande skybox. Ook voor het seizoen 2019-2020 wordt gekeken naar de mogelijkheid om de skybox voor eenzame ouderen ter beschikking te stellen. LEES OOK:

