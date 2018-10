Deel dit artikel:













Actie voor ADO-icoon Lex Schoenmaker na verdwijnen trofee Lex Schoenmaker is blij met de nieuwe sportpenning. (Foto: Lot van Bree)

DEN HAAG - ADO-icoon Lex Schoenmaker heeft donderdag een nieuwe sportpenning van de gemeente Den Haag gekregen. Hij had de trofee in 2003 ook al eens ontvangen, maar die is spoorloos verdwenen.

Schoenmaker kreeg de sportpenning vanwege de promotie van ADO Den Haag naar de eredivisie in 2003. Hij vormde toen met Rinus Israël de succesvolle trainersstaf. De trofee kreeg uiteindelijk een plekje in het ADO-museum in het stadion. Begin dit jaar was de penning ineens weg. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

Meteen actie Toen de gemeente Den Haag dit hoorde is besloten een nieuw exemplaar uit te reiken. Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) gaf de penning donderdagochtend opnieuw uit. Het ADO-icoon is 'erg blij' met dit gebaar. LEES OOK: Lokale sporticonen geëerd op Haagse Sportcampus