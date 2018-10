Armeense Hayarpi zit al weken in Katwijkse kerk: 'We komen nooit buiten'

KATWIJK - 'Wij zijn twee weken stil geweest, in de hoop dat de politiek onze zaak nog eens zou bekijken. Wij hoopten op een oplossing, maar die is niet gekomen.' Dat zegt Hayarpi Tamrazyan, die met haar ouders en jongere broers tijdelijk in een kerk in Katwijk woont. De 21-jarige vrouw is blij dat het gezin de afgelopen twee weken tot rust kon komen in het gebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Katwijk. Maar de familie is 'erg teleurgesteld', want tot een oplossing is het niet gekomen.

'Ze stellen mij voor de keuze: kies voor je familie of je studie. Ze raden mij namelijk aan om te kijken of ik een studiebeurs kan krijgen, maar daar kom ik eigenlijk niet voor in aanmerking.' Een beurs aanvragen is eigenlijk kansloos. Hayarpi studeert aan de Universiteit van Tilburg.

Vooralsnog blijft de familie in de Katwijkse kerk, maar voor hoe lang is onduidelijk. 'Het blijft voor ons onzeker wat er gaat gebeuren. Voordat we in de kerk terecht konden, wachtten we in het asielzoekerscentrum in Katwijk op onze uitzetting.' Het verblijf in de kerk zelf heeft ook zijn beperkingen: 'we komen nooit buiten, want we zijn altijd bang dat we dan worden opgepakt'.



'Armenië niet veilig'

Volgens Hayarpi was het tegenhouden van de uitzetting niet het doel van de vlucht naar de kerk, maar was er rust nodig. Een mogelijke uitzetting naar Armenië van het uitgeprocedeerde gezin zorgt voor de nodige stress. 'Op het eerste gezicht lijkt het veilig in Armenië, maar omdat mijn vader deel uitmaakt van de politieke oppositie is het voor ons juist niet veilig. Wij hebben aanwijzingen dat het daar voor ons gevaarlijk is.'

