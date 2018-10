Deel dit artikel:













Studenten helpen winkeliers Mariahoeve hoofd boven water te houden Kaasboer Friesen (rechts) krijgt advies van de studenten

DEN HAAG - Studenten van de Haagse Hogeschool helpen de ondernemers van Winkelcentrum Mariahoeve in Den Haag om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Zo krijgt kledingzaak Shop Caroline het advies om modeshows in bejaardenhuizen te houden en zo de klandizie te vergroten.

De stijl van de kledingwinkel mag ook wat hipper volgens de studenten. Lita Kishna van Shop Caroline is zich daar van bewust. Zo zegt ze: 'De tachtigers zijn de nieuwe zeventigers', zegt ze. 'De zeventigers de nieuwe zestigers. Die gaan vrij jong gekleed. Zelfs de tachtig-plussers vinden dat de kleding wat jonger kan.' Student Nina van de Kamer studie Advies en Verandering: 'De kaasboer van winkelcentrum Mariahoeve zal goed moeten inspelen op de behoeften van de klanten. Bijvoorbeeld door in te schatten welke klant voor een praatje komt en wie alleen wil bestellen en snel weg wil. En open een webshop zodat klanten thuis al kunnen zien wat het assortiment is.'

De webshop van de kaasboer Kaasboer Peter Friesen is positief over zijn ervaring met de studenten: 'Er wordt een spiegel voorgehouden', zegt hij eerlijk. 'Vragen waar ik al lang mee loop zijn de studenten mee aan de slag gegaan.' 'Mijn hoofdvraag was hoe ik mijn doelgroep het beste kan benaderen', vervolgt de kaasboer. 'Dat zijn werkende mensen die vooral in de avond en het weekend hun boodschappen doen. Hoe benader ik ze, zodat ze bij mij hun inkopen doen?'

Kleinere zaken aanpakken Het antwoord bevestigde volgens Friesen wat hij al eerder dacht maar nog niet in de praktijk had gebracht. 'Een webshop waar ze overdag kunnen bestellen en 's avonds kunnen afhalen of iets dergelijks. Dat moeten we nog verder aankleden. Daarnaast zijn er kleinere zaken, waar ik deze week al op kan doorpakken.' LEES OOK: Studenten helpen winkeliers Den Haag: 'Het draait allemaal om persoonlijk contact'