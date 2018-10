Politierechter buigt zich over Syrische familieruzie: 'Ik was een beetje agressief'

DEN HAAG - De zus van Ammar (19) is drie keer geslagen op haar rug en in haar gezicht. Ook kreeg ze stompen op haar hoofd van haar oudere broer, zegt ze. Ook de broer van de Ammar moest het ook ontgelden. Hij sloot zich op in de badkamer, terwijl zijn zus 112 belde. 'Ik was een beetje agressief', geeft de Syriër toe aan de politierechter, 'maar ik ben er erg van geschrokken.'

De 19-jarige verdachte is in 2015 vanuit het door oorlog verscheurde Syrië hierheen gekomen, maar spreekt al vloeiend Nederlands. 'Mijn familie kwam pas een half jaar later, die heb ik hierheen gebracht. Mijn broer heeft in een gevangenis van Islamitische Staat (IS) gezeten, hij heeft psychische problemen en wordt snel boos,' vertelt Ammar in de rechtszaal.

'Klopt het dat u uw broer en zus heeft geslagen?' vraagt de rechter. Ammar schudt zijn hoofd. 'Ik was in bed, mijn ouders waren aan het koken. Ze hadden me niet geroepen om te eten. Toen ben ik een heel klein beetje boos geworden. Maar ik heb mijn zus alleen geduwd, niet geslagen.'



'Als een dolle tekeer'

Ammar vertelt verder: 'Ik ben naar mijn kamer gegaan. Toen kwam mijn broer thuis. Hij kwam boos mijn kamer in en gaf mij de schuld. Hij geeft veel meegemaakt in Syrië, hij wordt snel boos. Ik moest mezelf verdedigen, want hij sloeg me hard. Ik ben naar buiten gerend. Toen mijn zus de politie belde, was ik al weg.'

De rechter houdt Ammar voor dat zijn zus en broer een ander beeld schetsen: 'U zou als een dolle tekeer zijn gegaan in huis, u heeft met een rode waas voor uw ogen huisgehouden.' Ammar geeft toe: Ik was een beetje agressief, maar het was allemaal niet de bedoeling'. Zijn advocaat grijpt in: Bedoel je agressief of boos? Er is een verschil. Als je agressief bent wil je slaan, als je boos bent niet.' 'Ik was boos,' zegt Syriër.



'Alles is beter geworden'

De rechter wil weten hoe het nu thuis gaat. Heel goed, we hebben respect voor elkaar,' antwoordt Ammar. Ik heb mijn excuses aangeboden aan mijn zus en broer. We hebben daarna een feestje gevierd. Dat was heel gezellig met elkaar.' Hij vervolgt: Alles is beter geworden. Ik doe nu een opleiding elektrotechniek en heb werk. Ik ben bezig een toekomst op te bouwen.'

Het is de officier van justitie ook opgevallen dat de 19-jarige verdachte de Nederlandse taal goed beheerst: 'Ik kom in deze zaal mensen tegen die hier al 20 jaar wonen en nog geen woord verstaan.' Maar hij spreekt hem ook streng toe: 'Thuis moet het veilig zijn, ondanks alles wat u heeft meegemaakt. Thuis is een veilige plek.'



Levensles

De officier eist een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. 'Laat het een levensles zijn, een stok achter de deur. Oh wee als u weer uw broer of uw zus aanpakt, dan komt u mij weer tegen.' De rechter vindt dat er genoeg bewijs is voor de mishandelingen en neemt de strafeis van de officier over. 'Er zijn veel omstandigheden in uw voordeel. U heeft excuses aangeboden, u bent nog jong, u spreekt al heel goed Nederlands, u heeft werk. U bent hier om een goed leven te hebben.'

Ammar en zijn advocaat staan op. 'We zien u niet meer terug, he,' zegt de rechter. 'Hopelijk niet nee', antwoordt de jonge Syriër. En hij loopt de zaal uit.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?