Piepjonge kiwi uit Vogelpark Avifauna heeft een naam: Tuatahi

Avifauna is trots op de geboorte van de kiwi. (Foto: Facebook Avifauna)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het nieuwe kiwi-jong dat onlangs geboren werd in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft een naam gekregen. Het jonge, zeldzame vogeltje heet Tuatahi, dat betekent 'eerste'. De naam komt uit de taal van de Maori's, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, waar het dier zijn oorsprong heeft.

Het diertje werd op 18 september na tachtig dagen broedtijd geboren. Avifauna maakt de geboorte nu bekend, nu het vogeltje de eerste cruciale weken heeft overleefd. 'Er kan veel misgaan in die eerste periode, maar het dier is kerngezond', laat een woordvoerder van Avifauna weten. 'De moeder laat het broeden en verzorgen helemaal aan de vader over.'

In Nederland werd niet eerder een exemplaar van de zeldzame en bedreigde loopvogel geboren. Dit jaar is Tuatahi zelfs de allereerste kiwi die voortkomt uit een wereldwijd fokprogramma, waaraan zestien dierentuinen meedoen.