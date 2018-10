OM eist cel en taakstraffen tegen afpersers op sekssites

DEN HAAG - Tegen een man van 24 uit Delft heeft het Openbaar Ministerie donderdag een celstraf van 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist wegens chantage en afpersing. Zes andere verdachten die met de man samenwerkten moeten een taakstraf uitvoeren als het aan justitie ligt. Ze zouden minstens acht slachtoffers hebben gemaakt.

Het onderzoek naar de verdachten begon in 2016 toen één man aangifte deed van chantage. Hij had op sekssites via zijn telefoon contact gezocht met vrouwen, en werd daar vervolgens mee gechanteerd. Hij werd gedwongen om 200 euro te betalen, anders zou hem iets worden aangedaan. De politie startte daarop een onderzoek en zo kwamen na verloop van tijd alle verdachten in beeld.

Vier verdachten wordt verweten dat ze hun slachtoffers op een 'doortrapte en berekenende manier hebben afgeperst en gechanteerd met als enige doel daar zelf rijker van te worden'. 'Als de slachtoffers geen geld over zouden maken, dan zouden familieleden en vrienden worden ingelicht over hun escapades op internet en over seksueel getinte contacten met vrouwen', aldus de officier van justitie. Ook werd gedreigd naaktfoto's te verspreiden van de slachtoffers.



Ruim halve ton

Drie van de mannen worden alleen verdacht van witwassen. In totaal zouden de mannen ruim 56.000 euro hebben afgeperst van hun slachtoffers, waarvan het grootste deel, 51.000 euro, is opgenomen en uitgegeven. Justitie wil het hele bedrag terughebben van het zevental. Op maandag 12 november doet de rechtbank uitspraak in de zaak.