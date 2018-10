Dinsdag 16 oktober in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 16 oktober ziet u de volgende zaken:

- De eigenaar van een Haags bedrijf ontdekt dat er bijna 10.000 euro van zijn rekening is verdwenen. Er is beeld van de man die dat geld opneemt.

- Een supermarkt aan de Nunspeetlaan in Den Haag is het doelwit van een gewapende overvaller, die de medewerker bedreigd en er vandoor gaat met geld.

- Na het afrekenen van een parkeerkaartje bij een ziekenhuis ondekt een man dat zijn pinpas is gestolen. Op dat moment is er al geld van zijn rekening gehaald.

- In Naaldwijk zijn in één nacht meerdere fietsen gestolen. De verdachten zijn gefilmd.

- Tot slot is de politie op zoek naar de eigenaren van een aantal spullen die zijn gevonden bij een aangehouden auto-inbreker.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.