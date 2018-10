Bioloog aangehouden in eigen tuin: 'Ik ben bewerkt met pepperspray'

LEIDEN - Een zoektocht naar de bijzondere snuitkever eindigde voor bioloog Roelant Jonker uit Leiden in een arrestatie en pepperspray in zijn gezicht. Agenten zagen de bioloog midden in de nacht rondstruinen met een zaklamp en vonden dat verdacht.

Jonker speurt als bioloog al jaren naar insecten, omdat ze schadelijk zijn voor de planten. Ook in de nacht van woensdag op donderdag kroop hij door de struiken naast zijn huis op zoek naar kevers.

'Ik heb voor de groenstrook naast mijn huis een convenant met de gemeente. Daarin staan mijn planten en die verzorg ik. 's Avonds kijk ik of er snuitkevers in zitten, want die tasten het blad aan.'



'Onttrekken aan zijn aanhouding'

Agenten die bezig waren met een surveillancerondje wilden weten wat hij aan het doen was. 'Ik legde uit dat ik snuitkevers aan het zoeken was, waarop de agenten vroegen of ik me kon legitimeren', zegt de bioloog.

Volgens de politie ligt het anders. Jonkers zou hebben geweigerd uitleg te geven over zijn opvallende aanwezigheid op dit nachtelijke tijdstip. Daarna duurde het volgens de woordvoerder minutenlang voordat Jonker zich kon legitimeren.



'Een van de agenten geduwd'

'Hij probeerde herhaaldelijk zijn woning in te gaan en zich te onttrekken aan zijn aanhouding. Ook heeft hij daarbij één van de agenten geduwd. De agenten moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen.'

Jonker heeft een boete gekregen, omdat hij zich niet kon identificeren. De bioloog zal deze gewoon betalen, maar accepteert de boete niet.



Buitenproportioneel geweld

'Ik heb inmiddels contact gehad met de politie. Daarin heb ik aangegeven dat ik aangifte wil doen vanwege buitenproportioneel geweld.'

Ondanks het avontuur gaat Jonker 's avond toch gewoon weer op zoek naar snuitkevers. 'Ik ga vanavond weer op zoek. Als ik ze laat zitten dan zit ik zo met een paar honderd eitjes en volgend jaar met dode plantjes. Dus elke avond gewoon aan de slag', besluit de bioloog.

