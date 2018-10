DEN HAAG - Peter de Haan volgt Marie Christine van der Sman op als directeur van het Museon. De huidige directeur van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder zal vanaf 1 januari 2019 deze functie invullen.

In het verleden was De Haan directeur van het Universiteitsmuseum in Utrecht Zijn voorganger Van der Sman was sinds 2012 directeur. Zij gaat met pensioen.

