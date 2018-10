Bezoek scholieren verdubbelt, aanpassingen Tweede Kamer nodig

DEN HAAG - De overheid stelt vanaf komend jaar geld beschikbaar om alle scholieren een bezoek aan de Tweede Kamer te laten brengen. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft daar bijna vijf miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de plannen zullen dagelijks duizend scholieren de Tweede Kamer bezoeken. Dat vergt flinke aanpassingen.

Op dit moment bezoeken zo'n vijfhonderd scholieren per dag het parlement. Om dat aantal omhoog te brengen naar de geplande duizend, wordt een flinke onderneming. 'De uitbreiding van het aantal scholieren vergt een gedegen voorbereiding, dat kan niet zomaar', legt Marloes Konings van de Tweede Kamer uit.

'Het gaat niet alleen om het aanschrijven en het vervoer van scholieren. Zo zullen er bijvoorbeeld aanpassingen in het gebouw nodig zijn om de grotere aantallen op te kunnen vangen. Daarover zullen gesprekken moeten plaatsvinden tussen het ministerie en de Tweede Kamer.'



Aan de bak

Ook ProDemos, dat de rondleidingen verzorgt, zal flink aan de bak moeten. 'We zijn al een tijdje in gesprek met de Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse zaken over de aanloop hiernaartoe,' vertelt Yvonne Gispen.

Het plan om alle scholieren de Tweede Kamer te laten bezoeken stond namelijk al in het regeerakkoord en komt dus niet compleet uit de lucht vallen. 'Achter de schermen zijn we ook al bezig met nieuwe programma's ontwikkelen in aanloop hiernaartoe.'



Tijdelijke sluiting extra uitdaging

Als alles volgens planning verloopt, kunnen in 2023 alle scholieren de Tweede Kamer bezoeken. Dat gaat niet in één keer; het aantal bezoekers zal in de komende jaren gestaag toenemen. Een extra uitdaging vormt de tijdelijke sluiting van het Binnenhof.

De Tweede Kamer verhuist dan naar het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Het heeft niet zoveel zin om naar een lege Tweede Kamer te gaan, dus op dat moment gaan we met de scholieren naar de andere kant van Centraal Station.'

