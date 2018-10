Verdachte in Poolse moordzaak Bodegraven langer vast

BODEGRAVEN - De Poolse verdachte die vast zit voor de moord op een 34-jarige landgenoot in Bodegraven blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter donderdag besloten. Op vrijdag 22 juni werd het slachtoffer Kamil dood gevonden in een appartement aan de Weeshuisbaan, waar meerdere Polen woonden. In de avond werd huisgenoot Grzegorzk K. (35) opgepakt. Zijn advocaat vroeg om voorlopige vrijlating, maar dat verzoek wijst de rechter af.

De eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak diende vorige week. Verdachte Grzegorzk K. was niet aanwezig. Zijn advocaat vertelde dat hij die avond ruzie had gehad met Kamil. 'K. heeft hem twee of drie klappen gegeven. Hij ging weg en toen hij terugkwam was het slachtoffer dood', zei zijn advocaat.

K. wilde zijn proces in vrijheid afwachten. Er zijn volgens de advocaat van de verdachte geen biologische sporen gevonden van zijn cliënt. 'En dat is raar', zegt hij, 'omdat Kamil met heel veel fysiek geweld om het leven is gebracht. Als hij het gedaan zou hebben, zouden er sporen aangetroffen moeten zijn.'



Vastzitten tot volgende zitting

De rechter was niet in het bezit van het volledige dossier en nam daarom donderdag nog geen beslissing. Dat heeft ze nu wel gedaan; K. blijft vastzitten tot de volgende zitting.

