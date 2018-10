Deel dit artikel:













Opvolger Willie Dille geïnstalleerd in Haagse gemeenteraad Sebastian Kruis | Foto: Twitter @SebastianKruis Sebastian Kruis wordt geïnstalleerd als PVV-raadslid. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Sebastian Kruis is donderdag geïnstalleerd als PVV-raadslid in Den Haag. Hij neemt de plek in van Willie Dille. Zij maakte begin augustus een eind aan haar leven.

Kruis is de woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer. Eerder liet Kruis weten dat hij dit werk blijft doen, naast zijn raadslidmaatschap. Karen Gerbrands is het tweede PVV-raadslid in Den Haag. Zij is fractievoorzitter. Willie Dille pleegde deze zomer zelfmoord. Twee dagen eerder had ze een video op facebook geplaatst waarin ze zei te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groepje moslims. Collega-raadslid Arnoud van Doorn, een ex-PVV'er die zich bekeerde en nu voor de islamitische Partij van de Eenheid in de raad zit, zou achter de verkrachting hebben gezeten. Van Doorn ontkent de aantijging.