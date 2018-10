400 kilo cocaïne verstopt in koekjesbakkerij

DEN HAAG - In het pand in Den Haag waar de donderdagochtend 400 kilo cocaïne werd gevonden, zat een bedrijf dat koekjes bakte. Dat vertellen ondernemers op het industrieterrein op de Zilverstraat aan Omroep West. De drugs lagen in een pand op nog geen minuut rijden van een opslag van de politie.

'Een goede dekmantel', zegt een ondernemer die om de hoek zit met zijn bedrijf. Verder wil hij weinig kwijt over zijn achterburen. Hij ruikt het vaak als ze aan het bakken zijn. 'Nu hebben ze wel heel speciaal bakpoeder in beslag genomen', zegt hij grijnzend.

Buurman Michael krijgt donderdagochtend de schrik van zijn leven wanneer de politie binnenvalt. Het is rond zes uur, hij is net klaar met het uitdelen van kranten aan zijn bezorgers. 'Ik heb hier elke dag dertig of veertig man', vertelt de beheerder van het uitgiftepunt. 'De laatste was net weg.'



Onder schot

Van achter het raam op de eerste etage ziet hij twee auto's het terrein op rijden. Een busje en een terreinwagen. Het blijken auto's van de politie. Bij de buren is het rolluik open. Er staat een vrachtwagen voor de deur. De klep van de trailer staat open.

Een agent van het arrestatieteam, met bivakmuts en kogelvrijvest, vraagt aan Michael of hij bij het pand van de inval hoort. 'Hij had een pistool op me gericht', vertelt hij. 'Ik stond helemaal te shaken.' Michael ziet hoe de verdachten worden aangehouden. Acht stuks. 'Ze hadden een blinddoek om', zegt hij.



Koekjes kopen

Donderdagmiddag is er niks meer te zien van de inval. De auto's van politie en douane zijn vertrokken, nergens meer politielint. In de entree van het hoekpand staan rolcontainers met karton. De deur naar de bedrijfshal is dicht. Op het industrieterrein wordt nagepraat over de inval.

'Het waren heel aardige mensen', vertelt een ondernemer. 'Ze bakten altijd suikerkoekjes voor Hindoestaanse feesten.' Volgens de man stond het er op feestdagen altijd vol met families die koekjes kwamen kopen.

