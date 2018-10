Westland: 'UWV wilde onze verbeteringen tegen WW-fraude Polen niet'

WESTLAND - De gemeente Westland heeft meerdere keren geprobeerd fouten in de registratie van werklozen te verbeteren, samen met het UWV. Maar die pogingen werden telkens door het UWV afgewezen. Dat schrijft wethouder Karin Zwinkels (CDA) in antwoord op schriftelijke vragen van de lokale ChristenUnie/SGP-fractie.

Het gaat daarbij vooral om de verblijfsadressen van arbeidsmigranten die staan ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen. Aanleiding voor de vragen was de onthulling van het NOS-programma Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal fraude plegen met WW-uitkeringen.

Ze gebruiken valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen, terwijl ze ondertussen in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren. Tussenpersonen en bemiddelingsbureautjes leveren gegevens, adressen en bonnetjes. Het UWV heeft die nauwelijks gecontroleerd. Uit de beantwoording van de wethouder van Westland blijkt dat het UWV die controle zelfs heeft tegengehouden.



Samen met Den Haag en Rotterdam

'De gemeente heeft wel samen met de gemeenten Den Haag en Rotterdam meerdere keren geprobeerd om het UWV te betrekken bij verbetering van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen', schrijft wethouder Zwinkels, 'inclusief verblijfsadres van arbeidsmigranten die in de Registratie Niet-ingezetenen staan ingeschreven. Ondanks de steun van het ministerie van BZK en het ministerie van SZW voor de gemeentelijke pilot, werd de pilot door het UWV afgewezen.'

Volgens Zwinkels is de kans dat Westlandse Polen fraude konden plegen klein omdat 'de adreskwaliteit van arbeidsmigranten in de gemeente Westland beter [is] dan in andere gemeenten.' De meeste arbeidsmigranten die in Westland wonen staan ingeschreven als ingezetene. Bovendien zorgt deze 'Westlandse methode' dat 'werkgevers/huisvesters' het doorgeven wanneer de Polen verhuizen.



Extern onderzoek naar de cultuur

Volgens verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken komt er een extern onderzoek naar de cultuur binnen het UWV en de risico's op misbruik en fraude. Dat zei de minister donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. 'Vreemde ogen gaan het UWV hierop doorlichten', aldus de bewindsman.

Koolmees laat daarnaast de communicatie tussen de dienst en zijn eigen ministerie tegen het licht houden. Signalen dat er iets mis was, bleven op het ministerie lang onopgemerkt. Koolmees vindt niet dat bij het UWV sprake is geweest van wanbeleid, zoals sommige Kamerleden stellen.



Bruno Bruins

Hij is ook niet van plan bestuurders en oud-bestuurders van het UWV aan te pakken. De uitkeringsinstantie werd van 2012 tot vorig jaar geleid door Bruno Bruins (VVD), nu minister voor Medische Zorg en voorheen wethouder in Den Haag.